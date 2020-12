Insigne e la domandona de la Gazzetta dello Sport: è mai stato così forte?

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, attraverso Maurizio Nicita, analizza a fondo le prestazioni di Lorenzo Insigne in questi ultimi mesi.

Per il quotidiano, infatti, questo Insigne potrebbe essere il migliore di sempre. Partendo dai particolari, come quelli di alcuni gesti tecnici che non sono più banali che stanno diventando continui nel corso dell’intera stagione. Oltre ai particolari, c’è da dire che fino ad ora nessuno più di Insigne ha segnato da fuori area nei top 5 campionati europei: 3, come Ward-Prowse e Bamba. Ma quello che è cambiato in assoluto è il suo apporto alla squadra, continua la Gazzetta.

Un cambiamento che ha portato il ct Mancini a dire che “è fondamentale nel gioco tra centrocampo e attacco”. A colpire è l’intensità con cui Insigne corre indietro per la fase difensiva, oltre alle letture che ha sempre nella suddetta fase. Il tutto unito alla qualità dei gol segnati da Insigne, come quello contro la Roma, che hanno dimostrato che è capace di prendersi la squadra sulle spalle.

Anche a Crotone dove con il suo splendido gol ha sbloccato una partita che fino a lì era spigolosa. Per la cura dei particolari è a Gattuso che vanno i maggiori meriti, un allenatore che è stato capace di rilanciarlo; la Gazzetta chiude parlando del fatto che Gattuso lo ha fatto sentire importante ed ora è più sereno, come dimostra il fatto che attende la società per il rinnovo.

Per l’articolo completo si rimanda all’edizione in edicola de La Gazzetta dello Sport.

