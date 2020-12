Insigne e la ‘giostra del gol’ con la maglia del Napoli, unico italiano nella top ten

Il gol di Insigne è l’unica cosa da salvare della partita del Napoli contro il Torino al Diego Armando Maradona.

Il 14° gol segnato dall’attaccante di Frattamaggiore nel 2020 con la maglia del Napoli, il 5° in questa stagione che ancora non lo ha visto segnare in Europa.

Insigne con i suoi gol sta scalando sempre più posizioni nelle classifiche dei marcatori di tutti i tempi della storia del Napoli.

Infatti ‘Lorenzo il Magnifico’ o, se preferite, ‘Lorenzinho’ presto può raggiungere e anche superare alcuni dei più grandi attaccanti che hanno indossato la maglia del Napoli.

Nella classifica dei marcatori del Napoli in tutte le competizioni Insigne è ottavo in classifica con 95 gol alla pari di Careca e a -2 gol dal settimo posto di Altafini.

Insigne è in classifica con 95 gol alla pari di Careca e a -2 gol dal settimo posto di Altafini. Anche ella classifica dei marcatori del Napoli in Serie A Insigne occupa l’ ottavo posto con 71 gol alla pari di Higuain e Altafini a -2 gol dal settimo posto di Careca e a -7 gol dal quinto posto di Cavani e Sallustro.

Insigne occupa l’ con 71 gol alla pari di Higuain e Altafini a -2 gol dal settimo posto di Careca e a -7 gol dal quinto posto di Cavani e Sallustro. Al nono posto con 8 gol come Pellegrini e Massa, Insigne insegue l’ottavo posto di Braglia (9 gol) e il settimo posto di Juliano (10 gol) nella classifica dei gol segnati nelle coppe italiane con la maglia azzurra.

con 8 gol come Pellegrini e Massa, Insigne insegue l’ottavo posto di Braglia (9 gol) e il settimo posto di Juliano (10 gol) nella classifica dei gol segnati nelle con la maglia azzurra. Infine nella classifica dei gol segnati nelle coppe europee Insigne occupa il terzo posto con 16 gol alle spalle di Cavani (19) e del leader Mertens (27).

Lorenzo Insigne è l’unico calciatore italiano (e ovviamente napoletano) presente nelle top ten dei marcatori di tutti i tempi del Napoli in tutte le competizioni, in Serie A e nelle coppe europee.

