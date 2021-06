Insigne è promosso dai quotidiani nelle pagelle

Lorenzo Insigne, nonostante le difficoltà incontrate nel match contro l’Austria ieri sera, è promosso dai quotidiani nelle pagelle della partita.

La partita di ieri ha fatto sì che Insigne guadagnasse la sufficienza nelle pagelle. In particolare, per la Gazzetta dello Sport il capitano del Napoli è da 6 in pagella, con la seguente motivazione: “Per il lavoro fatto a tutto campo, un misto di classe e irriducibilità, meriterebbe di più. Ma poi, quando deve fare l’Insigne tira a giro male e sbaglia l’assist. Bellissima però una punizione.”

Il Corriere dello Sport, invece, dà ad Insigne un 7 pieno, soprattutto per il fatto che rientra sempre. Questo il giudizio su di lui: “C’è poco spazio, si gioca in tre metri quadrati e l’Austria resta compatta a guardia. Lorenzo non si perde d’animo e resta in partita, faticando nei rientri. E’ un insostituibile.”

Infine, dal Corriere della Sera Lorenzo riceve una sufficienza piena, 6, con la seguente motivazione: “Prevedibile nel tiro a giro, ma anche nelle scelte al limite dell’area. Due recuperi da (buon) terzino prima dell’intervallo gli ridanno un po’ di cazzimma. Gran punizione, parata da Bachmann.”

Comments

comments