Insigne falso nove: in Italia crisi di ‘centravanti’ e mancanza di coraggio con i giovani

Con Belotti non ancora al top della condizione dopo l’infortunio e con Immobile infortunato, nella gara decisiva per la qualificazione ai mondiali del 2022 contro l’Irlanda del Nord Mancini ha schierato Insigne nel ruolo di falso nove.

Una scelta criticata quella di Mancini per aver mandato alla sbaraglio il ‘piccoletto e leggero’ Insigne contro i giganti della difesa irlandese.

Scelta obbligata quella del CT?

Forse sì, per due motivi:

la nazionalità dei centravanti che giocano titolari nelle 20 squadre di Serie A (soprattutto di quelle che giocano le coppe europee); la mancanza di coraggio con i giovani.

Ma partiamo dal secondo punto che, forse, è anche quello più interessante e che mette sul banco degli imputati la cultura e la mentalità del calcio italiano.

Il tutto si riassume con una sola domanda: perché Gavi (17 anni) e Pedri (18 anni) possono giocare titolari sia nella Spagna che nel Barcellona anche in Champions mentre Scamacca (22 anni) non può farlo neanche nel Sassuolo in Serie A?

Il primo punto invece si riassume nell’elenco successivo ed è una parziale ma forte giustificazione per la scelta del CT Mancini di puntare su Insigne centravanti (in grassetto gli italiani).

ATALANTA: Zapata (Colombia); BOLOGNA: Arnautovic (Austria); CAGLIARI: Joao Pedro (Brasile); EMPOLI: Pinamonti (22 anni)/Cutrone (23 anni); FIORENTINA: Vlahovic (Serbia); GENOA: Destro (30 anni); INTER: Dzeko (Bosnia)/Lautaro Martinez (Argentina); JUVENTUS: Morata (Spagna); LAZIO: Immobile (31 anni); MILAN: Ibrahimovic (Svezia)/Giroud (Francia); NAPOLI: Osimhen (Nigeria); ROMA: Abraham (Inghilterra); SALERNITANA: Simy (Nigeria)/Bonazzoli (24 anni); SAMPDORIA: Caputo (34 anni)/Gabbiadini (30 anni)/Quagliarella (38 anni); SASSUOLO: Defrel (Francia); SPEZIA: Nzola (Angola); TORINO: Belotti (27 anni); UDINESE: Beto (Brasile); VENEZIA: Okereke (Nigeria)/Henry (Francia); VERONA: Simeone (Argentina).

