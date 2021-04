Insigne, fissata deadline per il rinnovo: la soluzione è la Champions

Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport sulla questione rinnovo.

“C’è una data oltre la quale De Laurentiis non vorrà andare ed è quella dell’inizio del campionato. Se l’obiettivo dovesse essere centrato, allora potrebbe essere più probabile che il massimo dirigente possa andare incontro alla richiesta del capitano che si aggira intono ai 5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Una cifra che cozza fortemente con la proposta della società che è di 3,5 milioni all’anno. Le parti, tuttavia, sono consapevoli che senza rinnovo non si andrà da nessuna parte e l’ipotesi che Lorenzo venga messo sul mercato, in questo caso, è parecchio concreta. Di positivo, però, c’è che né il giocatore né il presidente hanno intenzione di rompere”.

Comments

comments