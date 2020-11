Insigne: “Gattuso mi sta dando tanto fisicamente e tatticamente”

Lorenzo Insigne, dopo la vittoria dell’Italia e la sua bella prestazione, è intervenuto nel post partita dove ha parlato anche di Gattuso.

Parole di elogio per il mister del Napoli. Di seguito il suo intervento:

“Ringrazio per i complimenti, sapevamo che era difficile come partita con tutti i problemi che ci sono. Abbiamo fatto il nostro gioco ancora una volta e questo è sempre merito del mister. La maglia dell’Italia è importante e vogliamo indossarla con orgoglio, rispettandola in tutte le partite.

Gattuso mi sta dando tanto fisicamente e tatticamente, lo fanno anche mister Mancini ed Evani. Per la condizione fisica e quella da leader devo tanto a Gattuso che mi sta aiutando a crescere. Si sa che non ho mai avuto buoni rapporti con Napoli ma è giusto perché si aspettano sempre tanto da me. Sento molto la fiducia di Mancini.“

