Insigne, gli auguri di Cannavaro: “Grande calciatore che ha sempre dato tutto per il Napoli”

Nel giorno in cui Lorenzo Insigne, attuale capitano del Napoli, compie 29 anni, anche un ex capitano azzurro come Paolo Cannavaro ha voluto fargli gli auguri.

L’ex difensore è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha rivolto un messaggio allo “scugnizzo” di Frattamaggiore: ”Gli faccio i miei auguri, ma per il resto c’è poco da dire a Lorenzo: è un grande calciatore, ama Napoli e la maglia azzurra. Ha sempre dato tutto anche nei momenti di difficoltà, proprio come me, e così come faranno tutti i napoletani”.

