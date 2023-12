Insigne: “Kvara che è la punta di diamante del Napoli. Farò sempre il tifo per gli azzurri, domani spero che faranno una grande partita“

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne è stato premiato oggi con la medaglia d’argento dal CONI Campania e ha parlato a CalcioNapoli24.

“Una bella sensazione ricevere questo riconoscimento, sono molto orgoglioso perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante per la nostra Nazione. Spero che per il prossimo Europeo possiamo rivivere le stesse emozioni che abbiamo vissuto noi vincendo”.

HA SENTITO SPALLETTI? – “Sì, ho un buon rapporto col mister. Loro giustamente hanno inciso tanto i miei infortuni come ho detto, ma sono sempre a disposizione: è sempre un orgoglio indossare la maglia della nazionale e finché scendo in campo, il mio obiettivo è sempre quello. Abbiamo scambiato qualche sms per i complimenti per la qualificazione, nulla di più: bisogna sempre accettare le scelte del CT ma resto a disposizione, è normale che Spalletti faccia le scelte in base ai giocatori che stanno bene”.

NAPOLI-BRAGA – “Il Napoli lo porto sempre nel cuore, perché è la mia città e sono il primo tifoso del Napoli anche dal Canada. Farò sempre il tifo per gli azzurri, domani spero che faranno una grande partita e raggiungiamo la qualificazione perché ce la meritiamo per il cammino nel girone”.

KVARATSKHELIA – “A me dispiace perché ci sono passato anche io, devono far star tranquillo Kvara che è la punta di diamante del Napoli! Ha tanta qualità e bisogna stargli vicino, è capitato anche a me di sbagliare un gol e perdere la partita. Ma i tifosi gli staranno sicuramente vicino, l’anno scorso i miei ex compagni han fatto cose straordinarie per la squadra e la città, devono dargli un supporto”

