Lorenzo Insigne durante la conferenza stampa di Euro 2020 ha parlato della sua gioia nell’indossare la maglia numero 10 con la Nazionale.

Le parole di Insigne: “La 10? Questa maglia è un orgoglio per me poi non ci penso più di tanto e me la vivo serenamente, cerco solo di dare il meglio quando scendo in campo. Il mister è stato un grande calciatore e ci può dare tanto, lo ascoltiamo quando ci dà i consigli e cerchiamo di mettere in pratica quello che ci dice.”

