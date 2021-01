L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune considerazioni sulle tante critiche che sono piovute in questi giorni.

Pisacane ne ha parlato a Il Mattino, a seguire le sue parole:

“Lorenzo è tranquillo, a me dispiace tanto di quello che sto sentendo su di lui perché in alcune radio e in alcune tv locali sono contro di lui. Mi hanno scritto però tanti tifosi per dirmi che sono con Lorenzo. Ora deve stare sereno, perché i tifosi sono molto attaccati a lui.”

