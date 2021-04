Insigne, Meret e Di Lorenzo monitorati: stamattina nuovo giro di tamponi

Insigne, Meret e Di Lorenzo faranno un nuovo giro di tamponi dopo gli otto positivi in Nazionale. Lo scrive Repubblica.

Il cluster Italia non fa stare tranquillo il Napoli. Otto positivi dopo gli impegni con la Nazionale e per questo motivo la società azzurra continua a predisporre giri di tamponi per evitare pericoli. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che sono risultati negativi gli ultimi test di Meret, Di Lorenzo e Insigne ma non è finita qui: “Ripeteranno gli esami stamattina assieme al gruppo squadra che si avvicina al match fondamentale di domenica (inizio al- le 15) contro la Sampdoria a Marassi”.

