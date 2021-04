Insigne-Milan, non c’è assolutamente nulla. Svelato il motivo della visita

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha svelato il motivo della visita di Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, al Milan fatta nella giornata di ieri.

In primis, ieri il Milan non ha incontrato il solo Pisacane ma ben quattro procuratori; in seconda battuta, Venerato parla del fatto che Pisacane gestisce anche la procura di D’Ambrosio e quest’ultimo piace al Milan. Ieri si è parlato proprio del difensore dell’Inter.

Il pensiero del club rossonero su Insigne rimane uguale, invece; la dirigenza e Maldini lo reputano un gran fuoriclasse, ma non rientra nei piani della dirigenza.

