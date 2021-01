Insigne-Milenkovic: un ‘rigore leggero’ che diventa simulazione

Nonostante la larga vittoria per 6-0 contro la Fiorentina ha fatto discutere l’ammonizione data ad Insigne per una presunta simulazione.

Una decisione discutibile se non del tutto sbagliata quella presa dall’arbitro Chiffi. Parliamo di quello che oggi si chiama ‘rigore leggero’ perché Milenkovic tocca la gamba di Insigne che forse accentua la caduta ma comunque subisce l’intervento. Il giallo al capitano del Napoli si rivela essere la scelta più sbagliata da prendere in quella situazione dato che si poteva assegnare il rigore e magari cambiare la decisione con l’aiuto del Var o lasciar proseguire.

Un episodio che rimanda al rigore subito contro lo Spezia per un fallo di Fabian. Anche in quel caso il contatto è minimo e Pobega accentua la caduta ma in quel caso l’arbitro indicò il calcio di rigore e non si avvalse del Var. Anche sui rigori leggeri, come sui falli di mano, resta un certa discrezionalità.

Comments

comments