Insigne, parla l’ex agente: “Non vedo nulla di strano se si parla più avanti del rinnovo”

Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli continua a tenere banco e ne ha parlato l’ex agente del capitano azzurro, Antonio Ottaiano.

L’ex agente è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha detto la sua sulla questione. Queste le sue parole in merito:

“Non vedo nulla di particolarmente strano se del rinnovo di Insigne si parlerà più avanti e si comincerà la stagione con il contratto in scadenza. All’estero succede sempre, non c’è nulla di anormale. I calciatori sono professionisti e non hanno problemi a giocare col contratto in scadenza.”

