Insigne, possibile ritorno già con la Salernitana

Lorenzo Insigne ha accusato un problema muscolare nella gara giocata contro la Sampdoria lo scorso 9 gennaio.

Il capitano dovrebbe rientrare dopo la sosta per le nazionali in programma il 31 gennaio, m c’è qualche speranza che Spalletti possa riaverlo a disposizione almeno per la panchina già dalla prossima gara contro la Salernitana in programma domenica prossima.

Di sicuro, considerando anche la buona prestazione della squadra in campionato contro il Bologna, non si forzeranno i tempi di recupero per avere poi il calciatore al top della condizione nella fase cruciale della stagione.

Comments

comments