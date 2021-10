Si è parlato tanto di un Lorenzo Insigne distratto in questo inizio di stagione. I numeri dimostrano che non è assolutamente così.

Il capitano del Napoli detiene il primato di passaggi chiave e di tiri verso la porta nel campionato di Serie A, vediamo i numeri:

Insigne ha calciato 35 volte in porta: nessuno come lui in Serie A.

Insigne ha effettuato 9 passaggi chiave: nessuno come lui in Serie A.

