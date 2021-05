Insigne, quanti legni! Il capitano azzurro detiene il primato in Serie A. Questa la curiosa statistica del folletto di Frattamaggiore.

Stagione da record per Lorenzo Insigne, sotto tutti i punti di vista.

Contro la Fiorentina è arrivato il gol numero 19 del suo campionato, superando il suo precedente record di 18.

E sempre contro la squadra viola il capitano del Napoli ha colpito ben due legni, portandosi a quota 7 in stagione in Serie A. Nessun calciatore come lui.

