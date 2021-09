Insigne: “Scrivere la storia del Napoli? Spero di farlo già quest’anno”

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del match di Europa League con lo Spartak Mosca.

L’azzurro ha parlato anche del suo futuro, ancora in bilico visto che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo di contratto: “Scrivere la storia del Napoli? Personalmente, spero di farlo già quest’anno, al momento ho un solo anno di contratto e penso solo al campo, senza distrarmi perché poi rischio di non divertirmi e di giocare male. Penso al campo al 100%, per tutto il resto ci sono i miei agenti e il presidente: si sono incontrati e hanno chiacchierato, io penso solo a fare bene in campo”.

