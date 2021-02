Insigne: “Siamo tutti con Gattuso. Non è lui il colpevole, in campo ci andiamo noi”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio della partita contro la Juventus.

“Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, però dobbiamo reagire e tirare fuori tutto quello che abbiamo dentro. Non abbiamo tempo di deprimerci, dobbiamo alzare la testa e pedalare. Abbiamo di fronte una grande squadra, proveremo a fare il nostro gioco e a metterli in difficoltà.

Se giochiamo per Gattuso? Non vedo nessuna incertezza. Noi siamo tranquilli, siamo con il mister. Ci siamo confrontati e abbiamo detto che non è lui il colpevole, in campo ci andiamo noi giocatori. Dobbiamo stare usciti e uscire da questo momento tutti insieme.

Se l’arbitro fischia un rigore? Prima di tutto speriamo che lo fischia, poi vediamo”.

Comments

comments