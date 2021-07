Insigne a Sky: “Quello di stasera uno dei gol più importanti. Stiamo facendo un grande Europeo”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato della vittoria contro il Belgio.

Insigne ha parlato della semifinale raggiunta e del gol splendido segnato questa sera. A seguire le sue parole:

“Penso che quello di stasera è uno dei gol più importanti che ho segnato, sono molto contento che siamo andati in semifinale. Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra, il mister è riuscito a creare questo bellissimo gruppo. Star of the Match? L’ho vinto io perché Spinazzola si è fatto male; l’ho visto piangere Spinazzola, spero che non sia nulla di grave e che possa recuperare perché è fondamentale.

Tutti insieme stiamo facendo un grande europeo, mi sto mettendo a disposizione e so che la partita scorsa, contro l’Austria, non ho fatto bene. Vogliamo arrivare in fondo.”

