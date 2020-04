Insigne su Gattuso: “Mi ha subito fatto sentire importante”

Lorenzo Insigne, calciatore e capitano del Napoli, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio KissKiss Napoli.

“Noi siamo in contatto con lo staff del mister, che ogni giorno ci manda quello che dobbiamo fare a casa. Ci alleniamo tanto, tapis roulant, addominali e lo si fa per mantenere forza nelle gambe. Dal primo giorno che è arrivato Gattuso mi ha parlato e mi ha fatto sentire importante e questo per me è fondamentale.

Stando in quarantena comunque si conferma l’ottimo rapporto con lui perché ci sentiamo spesso, mi riferisce anche degli allenamenti fatti dagli altri miei compagni. Mi rende sempre molto partecipe.

Il mister Gattuso è un martello quando deve essere un martello, un’ora, un’ora e mezza in campo ci deve essere piena concentrazione ed è giusto così.”

