Insigne tocca quota 200 vittorie con il Napoli con quella di ieri. Per Callejon sono 150 in A

Il Napoli ha riportato alcune statistiche che riguardano da vicino Lorenzo Insigne e Josè Callejon, che hanno raggiunto nuovi traguardi per quanto riguarda le vittorie in azzurro.

In particolare, per Insigne quella di ieri è stata la 200° vittoria in azzurro in tutte le competizioni. Per lo spagnolo, invece, quella di ieri contro la Spal è stata la 150° vittoria in azzurro in Serie A. Di seguito il post pubblicato dal Napoli:

.@Lor_Insigne ha registrato la sua 200ª vittoria con la maglia del @sscnapoli considerando tutte le competizioni. José Callejón ha, invece, ottenuto il suo 150º successo nel massimo campionato italiano #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 28, 2020

