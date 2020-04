Insigne-Totti, semplice battuta o pista percorribile?

Pochi giorni fa, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha annunciato di essersi separato dal suo, ormai ex, agente Mino Raiola.

Il numero 24 azzurro è, attualmente, senza procuratore ed è pronto a fare valutazioni sulle proposte che arriveranno. Una di queste potrebbe essere già arrivata da Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha partecipato, ieri, a una diretta su Instagram con Fabio Cannavaro, che ha introdotto proprio l’argomento Insigne-Raiola: “Hai visto, Insigne non è più con Raiola?“. “Si, l’ho già sentito, ci ho parlato. È già tutto fatto” ha risposto scherzosamente la leggenda giallorossa, alludendo al suo futuro da procuratore.

Quella di Totti era sicuramente una battuta, ma ciò non esclude un’eventuale, imminente, collaborazione tra i due. Innanzitutto, la telefonata sembra esserci stata realmente, quindi è plausibile immaginare che sia stato affrontato anche l’argomento legato alla procura di Insigne. L’ex romanista, poi, ha già fondato due nuove società di consulenza, la CT10 e la IT Scouting, alle quali sono già stati accostati Sebastiano Esposito e, soprattuto, il gioiello della Fiorentina, Federico Chiesa.

Una scuderia alla ricerca di cavalli vincenti su cui puntare, e quello di Lorenzo Insigne sembra essere un profilo adatto. Lo stesso Insigne ha, più volte, espresso la sua ammirazione per Totti, manifestando, inoltre, il desiderio di seguirne le orme e legarsi a vita alla sua squadra, magari trascinando il Napoli alla conquista di un trofeo importante, come fece Francesco con la sua Roma in occasione dello Scudetto del 2001. E allora, chi meglio di Totti potrebbe guidare Lorenzino verso un importante e duraturo rinnovo di contratto con gli azzurri?

Una battuta che potrebbe, dunque, nascondere un fondo di verità: Insigne potrebbe davvero scegliere di farsi rappresentare dal leggendario capitano giallorosso e scegliere di vestire, fino a fine carriera, la maglia del Napoli.

