Insigne va verso l’addio al Napoli per dire sì alla mega offerta del Toronto

La redazione di Sky Sport riferisce le ultime novità in merito alla situazione di Lorenzo Insigne, che ha ricevuto una mega offerta dal Toronto.

L’offerta del club canadese è pari ad un contratto di cinque anni a 11,5 milioni a stagione più 4,5 milioni di euro di bonus. Bonus legati al numero di gol e assist fatti da Insigne. Il capitano del Napoli è orientato a dare il suo sì ma il trasferimento ci sarebbe a giugno. Il suo pensiero è quello di concludere la stagione con il club azzurro.

Sky Sport chiude riportando che il discorso rinnovo non è mai decollato, con il Napoli che non ha più rilanciato rispetto all’offerta presentata da 3,5 milioni + 1,5 milioni di bonus difficili da raggiungere. In caso di sì di Insigne, il club canadese depositerebbe il contratto a marzo, quando chiude il mercato, e poi a giugno ci sarebbe il trasferimento.

