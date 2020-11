Insigne verso la convocazione col Rijeka. Intanto, c’è la bozza del rinnovo

Lorenzo Insigne, dopo l’infortunio con la Real Sociedad, potrebbe tornare a disposizione già domani. Intanto, novità sul rinnovo.

Lorenzo Insigne potrebbe esserci nella gara di domani contro il Rijeka. Si tratterebbe di un ritorno importantissimo per un Napoli che ha dimostrato in questo primo scorcio di stagione di avere bisogno del proprio capitano per rendere più efficace la manovra offensiva e Gattuso, ovviamente, spera che arrivino buone notizie dall’allenamento di oggi.

Secondo quanto riportato oggi da La Repubblica, dopo l’ultimo infortunio occorso contro la Real Sociedad, il capitano azzurro sta meglio e si è allenato con la squadra, lanciando buoni segnali che lasciano pensare ad una convocazione per la sfida di domani. Ma sembra praticamente scontata la partenza per la Croazia, l’ultimo allenamento sarà fondamentale per capire se Insigne potrà giocare almeno qualche minuto a partita in corso, mentre è molto difficile immaginare un suo impiego da titolare.

Intanto si parla di rinnovo, con l’idea che questo possa essere un ricco ed ultimo contratto per Insigne che vorrebbe chiudere la carriera in azzurro. Ecco quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Con Aurelio De Laurentiis il feeling è stato ritrovato, le parti presto si ritroveranno per discutere il rinnovo dell’attuale contratto che ha scadenza 2022. L’idea di Lorenzo è quella di concludere la carriera in maglia azzurra. Ipotesi che trova anche il compiacimento del club. Una prima bozza di accordo sarebbe stata concordata sulla base di un rinnovo fino al 2025 con un aumento di stipendio fino a 5 milioni di euro all’anno, oltre a ricchi bonus legati ai risultati (scudetto, Europa League e Coppa Italia)”.

