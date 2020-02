Insigne: “Vigilia che stiamo vivendo serenamente, penso che il Napoli se la possa giocare”

Insieme a mister Gattuso il capitano del Napoli Lorenzo Insigne Gattuso nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno ha presentato la gara di Champions League contro il Barcellona in programma domani allo stadio San Paolo.

“La stiamo vivendo molto serenamente. Sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra e la dobbiamo preparare nel miglior modo possibile. Loro non hanno solo Messi ma anche altri campioni anche se è lui il grande campione e dobbiamo fare di tutto per limitarlo.

Il Napoli penso che se la possa giocare. E’ una partita difficile, sappiamo che n campionato non stiamo facendo benissimo anche sel la Champions ha un altro fascino.

Dobbiamo cercare di affrontare le partite in campionato come quelle di Champions. In campionato abbiamo perso tanti punti con le piccole poi abbiamo fatto grandi prestazioni in Champions e questo è sbagliato.

Dobbiamo fare una grande partita sia in fase difensiva che in fase offensiva, sia all’andata che al ritorno. E’ una grande sfida che ci affascina e la prepariamo al 100% seguendo il mister che ci aiuta sempre, magari cercando di fare gol.

Attualmente Messi per me è il giocatore più forte al mondo ma non voglio paragonarlo a Maradona perché Maradona è sacro e per noi napoletani è tutto.

Mi sento più responsabile in queste partite perché sono il capitano e con la fiducia che mi ha dato il mister fin dal primo giorno e con l’aiuto della squadra l’affronto bene.

Spero di fare gol, ma domani anche se segna Ospina va bene uguale l’importante è fare risultato e una grande prestazione.

Sappiamo domani l’ambiente che troveremo al San Paolo. No riesco ad abituarmi a quell’urlo che è un’emozione fortissima.

Non bisogna avere paura altrimenti non facciamo le cose giuste. Si può fare? Certamente ci dobbiamo provare. Abbiamo affrontato il Liverpool campione d’Europa e abbiamo vinto in casa e pareggiato in trasferta.

La notte dormo, anche se non tranquillo, perché il pensiero va alla partita anche perché il Barcellona lo abbiamo affrontato solo in amichevole.

Ai tifosi dico di crederci fino alla fine anche se sono sicuro che ci daranno una grande mano come hanno sempre fatto.

Contro l’Eibas il Barcellona ha concesso qualcosa e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno. Assenza Sergi Roberto? Non credo che loro abbiano problemi a sostituirlo.

Non sono mai stati vicino al Barcellona, un grande club con grandi campioni. Polemiche? Sono cose interne loro e non so cosa sia successo però noi non dobbiamo pensare a loro ma a noi stessi e fare una grande prestazione dal primo al novantesimo.

Il mister dal primo giorno che è arrivato ci ha sempre caricato e ci ha fatto sentire subito la sua fiducia. Ha fatto un paio di discorsi che sono piaciuti alla squadra e lo abbiamo seguito dal primo giorno. Il mister ci vuole sempre sul pezzo ed è giusto che ci sia così. Lui ha grande esperienza da calciatore che ha vinto tanto e da allenatore e noi dobbiamo solo seguirlo.

Conoscendo i miei compagni e l’ambiente sono sicuro che domani faremo una grande prestazione come con Liverpool e Juventus. Sappiamo che loro hanno Messi e altri grandi campioni e noi dobbiamo giocare da squadra come abbiamo sempre fatto perché non la decidono Mertens o Insigne. Critiche? Le ho sempre accettate perché il tifoso ha il diritto di criticare.

In campionato siamo in una situazione particolare e dobbiamo pensare partita dopo partita iniziando dal Barcellona. Io spero di dare sempre una mano ai compagni per raggiungere gli obiettivi poi a fine campionato mi metterò a disposizione di Mancini per gli Europei”.

