Insigne vince il Goal of the Week della EL ed è tra i nominati per il Giocatore della Settimana

Doppia soddisfazione per il capitano del Napoli Insigne in Europa League, con il premio di Gol della Settimana e la nomination di Player of the Week.

Entrambi arrivano per la partita (ed il gol) disputata ieri sera contro il Legia Varsavia. Questa la nota ufficiale della pagina dell’Europa League della vittoria del Goal of the Week:

A seguire l’annuncio della pagina della EL sulla nomination tra i Player of the Week di Insigne. Per quest’ultimo, c’è tempo fino alle 15 per votare il capitano Insigne!

Who are you voting for? 🤷 ⭐️ Lorenzo Insigne

⭐️ Issa Diop

⭐️ Patson Daka

⭐️ Karl Toko Ekambi@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021

