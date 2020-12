Insigne vuole chiudere la carriera in azzurro: le ultime sul rinnovo

Lorenzo Insigne ed il Napoli iniziano a discutere sul rinnovo. Ecco quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Quello attuale scadrà a giugno 2022 e entro la fine di questa stagione le parti dovranno ritrovarsi per concordare una nuova intesa. Al momento, Insigne percepisce un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione, uno stipendio da top player, ma potrebbe non bastare per prolungare l’accordo. L’impressione è che Pisacane chiederà un robusto aumento, fino ad un milione in più all’anno. La discussione, comunque, dovrebbe filare via tranquilla: l’intenzione di Insigne è quella di chiudere la carriera con la maglietta azzurra”.

Comments

comments