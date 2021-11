Insoddisfazioni arbitrali di Rocchi dopo gli errori di Maresca in Roma-Milan

Sky fa sapere che il designatore arbitrale Rocchi, pur non esprimendosi pubblicamente fa filtrare insoddisfazioni per la prestazione arbitrale di Maresca che potrebbe essere fermato, in quanto dubbio il secondo rigore concesso al Milan.

Di seguito le parole di Sky:

“Il capo degli arbitri non parla, almeno per ora, ma il suo pensiero filtra e la prestazione dell’arbitro è stata giudicata largamente insoddisfacente. Per l’atteggiamento e per la gestione dei cartellini, ma soprattutto per un rigore che non andava concesso. Il designatore è largamente insoddisfatto dell’arbitraggio di Maresca durante la sfida dell’Olimpico. Secondo Rocchi il rigore che ha portato al doppio vantaggio del Milan era da togliere, dopo la legittima chiamata dalla sala Var da parte di Mazzoleni. Non è piaciuto nemmeno l’atteggiamento né la gestione dei cartellini.”

Comments

comments