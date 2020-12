Per la gara infrasettimanale contro il Napoli, in programma mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, l’Inter potrebbe non avere a disposizione Arturo Vidal.

In un comunicato emesso del club nerazzurro si parla di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Vidal è uscito al 71′ della gara giocata sabato scorso con il Bologna e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

