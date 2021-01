Inter avanti sulla Juventus alla fine del primo tempo del big match di questa domenica di campionato. Segna Vidal in apertura.

Più Inter che Juventus nel primo tempo del derby d’Italia. Nel posticipo della diciottesima giornata i primi 45 minuti terminano 1-0 per la squadra di Antonio Conte. Decide, per ora, il primo gol in questo campionato di Arturo Vidal, bravo ad anticipare Danilo e battere Szczesny, sbloccando la gara senza esultare.

Comments

comments