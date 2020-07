Il Bologna batte l’Inter in rimonta nell’anticipo domenicale delle 17:15 della trentesima giornata del campionato di Serie A.

Decidono il punteggio finale i gol di Juwara e Barrow per il Bologna e quello di Lukaku per l’Inter. Con questa vittoria i rossoblù consolidano definitivamente la salvezza mentre l’Inter perde una buona occasione per avvicinarsi alla Lazio.

