Inter-Conte: divorzio in vista?

Dopo lo scudetto vinto al termine di questa stagione sembra che l’Inter e Conte non siano destinati a proseguire insieme.

Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa il club nerazzurro alle prese con un bilancio in rosso, avrebbe la necessità di realizzare un plusvalenza di oltre 100 milioni di euro che potrebbe portare alla cessione di uno se non due big.

Inoltre la proprietà non potrebbe garantire al suo allenatore la necessaria campagna di rafforzamento della squadra per affrontare l’avventura in Champions e difendere il titolo appena conquistato.

Situazione che sembrerebbe non piacere ad Antonio Conte al punto che l’allenatore starebbe trattando la buonuscita con i cinesi di Suning.

