Inter, Conte in conferenza: “Niente entrate né uscite”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dove ha parlato anche del mercato del club nerazzurro.

Conte ha sottolineato che non ci saranno né entrate né uscite. Di seguito le sue parole, riprese da la Gazzetta dello Sport:

“Queste partite, come quella contro la Roma, servono a misurare le nostre ambizioni, con i fatti e non con le parole. La Roma, come pure la Juventus, è nel gruppo di squadre che lottano per lo scudetto e per un posto in Champions.

Non entro nei discorsi in merito alla società (sulle voci degli ultimi giorni, ndr), sono delicati. Se e quando qualcuno lo vorrà fare…ecco, che lo facciano altre persone. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare, dare tutti noi stessi per l’Inter, è l’obbligo fino a fine stagione.

Non ci saranno né entrate né uscite in questo mercato. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, poi Vecino sarà integrato nel gruppo e sarà a disposizione. In cosa dobbiamo crescere? Credo che il risultato condizioni sempre i giudizi, ecco dalle prossime partite voglio vedere i risultati.“

Comments

comments