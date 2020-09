Inter, Conte: “Sottovalutate il Napoli, nessuno lo mette tra le favorite”

Dopo la vittoria per 5 a 2 sul Benevento Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto nel post partita per commentare il tutto.

Tra l’altro, Conte ha speso belle parole anche per il Napoli. A seguire il suo commento a Sky Sport:

“La soddisfazione migliore è vedere che al di là degli interpreti, non cambia l’idea di gioco che portiamo avanti dallo scorso anno. Questa è una squadra che gioca a calcio, che crea molte situazioni. A volte i gol li prendiamo, oggi ne abbiamo subiti due: dobbiamo lavorare più sull’equilibrio, ma io mi diverto a vedere questa squadra giocare così, con trame di gioco importanti.

“La sfida tra Pirlo e Gattuso? Me la godrò in tv, sapendo che state sottovalutando molto il Napoli, lasciando stare la Juventus. Sono un’ottima squadra, e ve lo dico in tempi non sospetti. Nessuno lo sta mettendo tra le favorite, ma ha un organico forte e un bravissimo allenatore che metteranno in difficoltà tutti. Che vinca il migliore, come sempre.“

