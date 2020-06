Inter, Conte studia la formazione anti-Napoli: Eriksen in pole su Sensi

L’Inter si prepara alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, in programma sabato 13 giugno alle 21.

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte è alle prese con le ultime scelte in vista della sfida del San Paolo: in difesa, sia De Vrij che Bastoni si sono lasciati alle spalle i rispettivi problemi fisici, e si candidano per scendere in campo dal 1′ insieme a Skriniar. Il vero dubbio riguarda il centrocampo, con il ballottaggio tra Stefano Sensi e Christian Eriksen: secondo quanto riferito da Sky Sport, il danese è al momento favorito rispetto al compagno.

