Joaquin Correa, attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dall’inizio del big match contro il Napoli.

“Ogni settimana abbiamo un’opportunità. Ho avuto un problema fisico, ma ora sto bene, ho fatto tanti minuti in nazionale e spero di fare bene anche con l’Inter. Come sta Lautaro? È tranquillo, sa che il gol arriverà. Ha esperienza. Sarà importante aiutarlo per arrivare alla vittoria tutti insieme”.

