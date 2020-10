Dopo le positività, riscontrate nella giornata di ieri, di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar, altri due calciatori dell’Inter si aggiungono alla lista.

Si tratta di Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan, entrambi rimasti ad allenarsi ad Appiano Gentile durante la pausa per le Nazionali. Sale, dunque, a 4 il computo dei nerazzurri positivi, un dato che preoccupa anche in vista del prossimo turno di campionato, in cui si disputerà il derby contro il Milan.

Comments

comments