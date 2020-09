Buona la prima per l’Inter che batte in rimonta 4-3 la Fiorentina in una partita dalle mille emozioni.

Il risultato finale è stato deciso dai gol di Lautaro, Lukaku, D’Ambrosio e l’autogol di Ceccherini per l’Inter e dalle reti di Kouame, Castrovilli e Chiesa per l’Inter. Per i nerazzurri è la prima vittoria stagionale.

Comments

comments