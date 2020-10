Inter, Hakimi positivo al Coronavirus a poche ore dal match di Champions League

Tegola per Antonio Conte, tecnico dell’Inter, che a poche ore dal match con il Borussia Monchengladbach perde l’esterno Achraf Hakimi.

Il marocchino, ex Real Madrid e Borussia Dortmund, è infatti risultato positivo al Covid-19, in seguito all’ultimo giro di tamponi previsto dal protocollo UEFA. Il ragazzo, fa sapere il club, sta bene ed è totalmente asintomatico, già in isolamento e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario. Un’altra assenza, dunque, per i nerazzurri, che va ad aggiungersi a quelle di Ashley Young, Gagliardini, Radu, tutti e tre ancora positivi dopo l’ultimo controllo, e di Skriniar, che è invece in attesa dell’esito del tampone.

