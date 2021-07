Inter, Inzaghi: “Con la società lavoriamo nel migliore dei modi”

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo l’amichevole contro il Lugano.

“Sapevo che sarebbe stata un’amichevole impegnativa. I ragazzi sono stati molto seri: siamo andati sotto di due gol ma siamo rimasti in partita, abbiamo avuto un’ottima reazione sapendo che avevamo rotazioni limitate. Sono molto soddisfatto. Abbiamo cercato di vincere fino alla fine, sono contento della reazione e della tenuta, con molti giocatori in campo già per novanta minuti. Pian piano inseriremo i giocatori di ritorno, con de Vrij e Brozovic i prossimi che aspettiamo. Con la società stiamo lavorando nel migliore dei modi e il 22 agosto ci faremo trovare nella migliore delle condizioni. Quel giorno sarebbe bellissimo festeggiare l’inizio del campionato con i nostri tifosi che accolgono i campioni d’italia, dopo un periodo così difficile: il loro affetto, come dimostrato stasera, è importantissimo. I Primavera? Ci stanno dando una grande mano e grande disponibilità, sapevo di avere ragazzi pronti perché il Settore Giovanile nerazzurro è importante. Devono continuare così, ci dovranno aiutare fino ad agosto inoltrato”.

Comments

comments