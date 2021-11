Inter, Inzaghi: “Meritavamo di più negli scontri diretti. Milan e Napoli stanno tenendo un rendimento incredibile”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli, alle 18 a San Siro.

“Sarà una partita importantissima come contro il Milan per la classifica. Il coraggio e le motivazioni faranno la differenza. Gara spartiacque? Abbiamo fatto un ottimo percorso in Serie A, come in Champions League. In campionato siamo indietro di due punti rispetto all’anno scorso. I tifosi ci aiutano, Milan e Napoli stanno tenendo un passo che in Italia non si vedeva da quarant’anni. Contro Atalanta, Juve e Milan meritavamo di più, sono arrivati tre pari, dobbiamo fare di più negli scontri diretti a partire da domani”

Gestione nazionali? Avrei potuto parlarne meglio prima del Milan e dello Sheriff perché avevamo la squadra al completo, abbiamo perso de Vrij e Sanchez e avuto problemi con Bastoni e Dzeko. Vedremo domattina, ma siamo concentrati prima sul Napoli. Manderemo in campo la formazione migliore”

Stupito dal percorso di Spalletti? Luciano ha sempre fatto bene ovunque sia andato, è un valore aggiunto per le proprie squadre. Il Napoli è un’ottima squadra, hanno mantenuto gli elementi migliori tra cui Fabian e Koulibaly che sono rimasti. Ma aveva fatto ottime cose anche Gattuso.

Alzare l’asticella? Bisogna cercare di indirizzare gli episodi nel migliore dei modi, spesso c’era di mezzo un rigore non dato o sbagliato, ma io sono orgoglioso di questi ragazzi che mi stanno dando tanto. Possiamo fare tutti meglio, sapevo che qui sarebbe stato un anno di transizione dopo le perdite in estate e invece siamo competitivi ovunque. Società e tifosi sono sempre al nostro fianco”

Lautaro a tirare un eventuale rigore? A Reggio Emilia ha segnato un rigore importantissimo, poi ci sono Calhanoglu e Perisic. Ci prepareremo per ogni evenienza. Gli attaccanti possono passare momenti difficili, come me, come mio fratello, come Immobile a Roma. Martinez è dentro al cento per cento al progetto, si deve preoccupare solo se non gli capitano le occasioni. Deve continuare come sta facendo e credere nelle proprie potenzialità, tornerà a segnare come sempre ha fatto

Da tanti anni andiamo in Europa e abbiamo capito che non possiamo lamentarci dei nostri direttori di gara. Si può sbagliare, come sbagliano i calciatori, dopo il derby ho fatto i complimenti alla squadra arbitrale. Siamo fortunati in Italia. Calhanoglu? Penso che fino a qui abbia fatto bene, ha quantità e qualità, nelle grandi partite ha fatto molto bene, qui gioca in un altro modo, ma fa gol e assist e deve continuare così, siamo contenti di averlo”

San Siro regala emozioni, il nuovo stadio sarà ben accetto e motivo di sviluppo per i due club. Rinnovo di Brozovic? Marcelo è un grandissimo calciatore, da tanti anni è qui e fa sempre grandissime cose. I nostri dirigenti sono qui tutti i giorni, pensano loro a queste dinamiche. Sanno cosa penso del calciatore. Dopo le nazionali abbiamo avuto qualche problemino, domani giocherà Ranocchia che è molto affidabile ed è qui da tanti anni. Non farà rimpiangere nessuno”

