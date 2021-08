Inter, Inzaghi: “Non faccio proclami. Manca qualcosa dal mercato”

Alla vigilia dell’esordio sulla panchina dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza del campionato che dovrà fare la sua squadra.

Di seguito le parti salienti della conferenza stampa di Inzaghi:

“Domani sia per me che per i giocatori sarà un’emozione ritrovare la gente dopo un anno e mezzo dove abbiamo giocato un calcio diverso in stadi vuoti.Il Genoa? Non sarà una squadra semplice, contro una squadra buona e un allenatore preparato. Dalla squadra voglio vedere in campo quello che abbiamo fatto in questi 45 giorni. I ragazzi si sono allenati molto molto bene.

Obiettivi? Quelli dell’Inter sono ambiziosi. Non mi piace fare proclami. A fare la differenza saranno le motivazioni che hanno i ragazzi e mi hanno fatto vedere che ne hanno da vendere. Faremo di tutto per far sì che le cose vadano al meglio. È una stagione dove ci saranno difficoltà ma sono fiducioso.

L’obiettivo è la partita di domani contro il Genoa. Con la società c’è un confronto quotidiano, manca qualcosa dal mercato ma sono contento di quello che abbiamo fatto finora. Sapevamo che avremmo avuto problemi, cercheremo di fare il nostro meglio in tutti gli stadi d’Italia.”

