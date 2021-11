Inter, Inzaghi studia le soluzioni per sostituire De Vrij: tre ipotesi per la gara contro il Napoli

Per l’importante sfida di domenica contro il Napoli, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, dovrà rinunciare al difensore Stefan De Vrij.

L’olandese si è infortunato in occasione dei recenti impegni con la sua Nazionale, ragion per cui il tecnico nerazzurro sta studiando le alternative per sostituirlo: un’ipotesi è sicuramente quella di vedere Andrea Ranocchia al centro della retroguardia, ma non è l’unica. Un’altra possibilità sarebbe quella di spostare Alessandro Bastoni al centro, con Dimarco sul centrosinistra: tuttavia, l’ex centrale del Parma non è al meglio della condizione, quindi, secondo Leggo, Inzaghi potrebbe anche scegliere di puntare su Danilo D’Ambrosio.

Comments

comments