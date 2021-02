Si è appena concluso il primo tempo di Inter-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia.

Dopo i primi 45 minuti la Juventus è in vantaggio per 2-1 grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo. Al momento inutile per l’Inter il gol segnato da Lautaro.

Fa discutere il calcio di rigore assegnato alla Juventus per un fallo di Young su Cuadrado. Oltre alle proteste in campo si sono già accese le polemiche sui social per un calcio di rigore che resta molto dubbio.

