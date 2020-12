Inter, la sveglia del Gladbach: botti e striscioni alle 4 del mattino

Brutto risveglio per l’Inter in trasferta di Champions in Germania. I tifosi del Gladbach sono andati sotto l’hotel che ospita i nerazzurri.

Brutto risveglio quello tedesco per l’Inter di Antonio Conte, impegnata in una delicatissima trasferta di Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

Questa notte, infatti, verso le 4 del mattino, un gruppo di tifosi tedeschi si è ritrovato sotto l’hotel che ospita i giocatori nerazzurri ed ha cominciato a sparare botti ed ad illuminare la zona con fuochi pirotecnici. Il tutto, ovviamente, per disturbare il sonno dei giocatori dell’Inter in vista della partita di questa sera.

E’ stato esposto anche uno striscione: “Ricordati Inter: le cose vanno meglio con la Coca Cola”, un rimando abbastanza evidente all’episodio della lattina di Boninsegna, avvenuto in un confronto tra le due squadre nel 1971, con diverse lattine di Coca Cola rinvenute vuote nei pressi dell’albergo.

La polizia sta aprendo un’indagine.

