Inter, Milan e Napoli: volata scudetto con otto avversarie in comune e uno scontro diretto

La vittoria del campionato di Serie A 2021-22 può considerarsi una lotta a tre tra Inter, Milan e Napoli (in rigoroso ordine alfabetico).

La classifica vede al momento il Milan primo con 55 punti, l’Inter al secondo posto (ma con una gara in meno) a 54 e il Napoli terzo a 53.

Mancano tredici giornata al termine del campionato più il recupero Bologna-Inter: in palio quindi ancora 39 punti (42 per l’Inter).

Le tre squadre in lotta per lo scudetto nelle prossime gare di campionato hanno in comune otto squadre uguali da affrontare e c’è solo lo scontro diretto Napoli-Milan ancora da giocare.

Nella tabella successiva, non in ordine di calendario, ci sono tutte le avversarie che devono affrontare Napoli, Inter e Milan.

In ordine alfabetico sono riportate prima le avversarie che tutte e tre hanno in comune, poi via via tutte le altre.

N.B. C= IN CASA T= IN TRASFERTA.

