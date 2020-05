Inter, missione Cavani: pronto un triennale per convincere il Matador

Edinson Cavani lascerà il PSG, questo è certo e la a sua destinazione potrebbe essere l’Inter. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter che si appresta a separarsi da mister 124 reti, al secolo Mauro Icardi, e che rischia di veder partire anche il suo erede Lautaro Martinez, non intende lasciarsi trovare scoperta in area di rigore. L’idea di riportare in Italia Edinson Cavani è reale. Il Matador non è più solo un candidato, ma sta diventando qualcosa di più. Il corteggiamento abbozzato a gennaio si sta facendo serrato.

L’idea sarebbe quella di un triennale, legame lungo per un trentatreenne. L’offerta importante è volta a confortare il giocatore sulla fiducia dell’Inter sulle sue possibilità di cambiare ancora le sorti di un club e al tempo stesso ridurre il gap economico tra lo stipendio attuale dell’uruguayano, 12 milioni di euro, e il top nel monte ingaggi nerazzurri, quei 7,5 milioni più bonus che hanno già convinto Lukaku ed Eriksen”.

L’articolo completo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

