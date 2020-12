Inter-Napoli 1-0: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella dodicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli ha giocato contro l’Inter al Meazza di Milano. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 7 – Partita preparata bene in ogni dettaglio. Napoli padrone del campo e Inter dominata con lezione di tattica a Conte sorpreso dalla scelta di Zielinski attaccante e dalla posizione invertita nel primo tempo tra Insigne e Mario Rui. La squadra è stata in partita fino all’ultimo minuto malgrado l’inferiorità numerica.

OSPINA: 4 – Mai impegnato una sola volta l’Inter si presenta nella sua area e lui commette l’errore che decide la partita.

DI LORENZO: 6,5 – Partita giocata con attenzione in fase difensiva, ha saputo attaccare con giudizio peccato per qualche indecisione in fase di rifinitura.

MANOLAS: 7,5 – Lautaro Martinez non si vede e il merito è tutto suo.

KOULIBALY: 7,5 – Il fortissimo Lukaku non tocca palla non è mai pericoloso e riesce a tirare in porta solo su rigore.

MARIO RUI: 7 – Interpreta bene il ruolo di centrocampista davanti a Insigne e fornisce un notevole contributo anche in fase di non possesso.

BAKAYOKO: 6 – Di fisico garantisce una buona copertura a centrocampo pressando un po’ tutti i centrocampisti ma non fa mai la giocata che può cambiare la partita.

DEMME: 6,5 – Copre tutta la linea mediana e si fa sempre vedere dai compagni per lo scarico della palla, ma gioca semplice senza rischiare la giocata illuminante.

ZIELINSKI: 7 – Accelerazioni, cambi di direzione e giocate di qualità se avesse avuto un pizzico di cattiveria in più nelle conclusioni….

LOZANO: 7 – Una spina nel fianco della difesa avversaria gli è mancato solo un pizzico di pericolosità in più in zona gol.

MERTENS: S.V. – Si ferma dopo 12 minuti per un problema alla caviglia.

INSIGNE: 5 o 7 – Il voto dipende dalla frase detta a Massa. Una prestazione davvero di grande spessore nel ruolo di regista laterale arretrato.

PETAGNA (dal 15′ al posto di Mertens): 7 – Entra bene in partita combatte contro tutta la difesa interista, fa salire la squadra crea di sponda i presupposti per le conclusioni dei compagni e colpisce anche un palo.

POLITANO (dal 74′ al posto di Zielinski) 7 – Entra con determinazione e trascina gli attacchi del Napoli privo di Insigne e in inferiorità numerica.

FABIÁN (dal 74′ al posto di Bakayoko): 5 – Si è fatto notare solo per qualche ripiegamento difensivo ma non ha dato la qualità alla manovra come si sperava.

ELMAS (dall’ 85′ al posto di Demme): S.V. – Pochi minuti per poter dare il suo contributo.

GHOULAM (dall’85′ al posto di Mario Rui): S.V – Pochi minuti per poter dare il suo contributo.

ARBITRO MASSA (di Imperia): 3 – Paradossalmente indovina una sola decisione quella del rigore per il resto non ha capito nulla e ha messo la ciliegina sulla torta con l’espulsione di Insigne e ammonizioni distribuite in maniera esagerata in alcuni casi e non comminate in altre.

