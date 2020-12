Inter-Napoli a Milano, una storia lunga 94 anni poco azzurra anche con Re Diego

L’Inter può considerarsi la madrina di battesimo del Napoli targato 1926. La prima gara ufficiale giocata dal Napoli di Ascarelli il 3 ottobre 1926 ha visto proprio quale avversaria l’Inter vittoriosa allo stadio Militare dell’Arenaccia per 3-0.

La prima sfida ‘targata’ Milano è stata invece giocata il 29 dicembre 1926. Una vera debacle per il Napoli di Sallustro e Pippone Innocenti sconfitta 9-2 dall’Inter al campo di Via Goldoni.

La prima vittoria del Napoli (5-3) a Milano arriva solo il 29 giugno 1933 dopo cinque vittorie consecutive dell’Inter.

Vincere in casa dell’Inter è storicamente difficile per il Napoli. Non a caso in 83 gare giocate in 94 anni di storia il Napoli ha vinto solo 10 volte.

Addirittura il Napoli di Maradona non ha mai vinto a San Siro contro l’Inter: 5 sconfitte e solo 2 pareggi. Sconfitte arrivate anche nell’anno del primo (1-0 gol di Bergomi) e del secondo scudetto (3-1 Careca per il momentaneo vantaggio azzurro prima dell’autogol di Ferrara e i gol di Klinsmann e Bianchi).

Il bilancio in casa dell’Inter reso meno negativo dal Napoli di De Laurentiis. Dal 2007 tra campionato e Coppa Italia il Napoli in 14 partite ha ottenuto 8 vittorie, 3 pareggi e 3 vittorie.

Quelle tra Inter e Napoli a Milano sono partite con il risultato sempre in bilico e con pochi gol. Nell’era De Laurentiis la media gol a partita è di 2,2 e addirittura nelle ultime sei sfide sono stati segnati appena sette reti con una delle due squadre che non è riuscita ad andare in gol.

Comments

comments